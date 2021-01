UK, DISEGNO DI LEGGE – I SERVIZI SEGRETI POTRANNO UTILIZZARE I BAMBINI PER SPIARE I LORO GENITORI (Di domenica 31 gennaio 2021) Come parte del DISEGNO di LEGGE sui SERVIZI SEGRETI del governo britannico, il Regno Unito vuole UTILIZZARE i BAMBINI come agenti SEGRETI per SPIARE i LORO GENITORI. Permette a 22 agenzie statali, inclusi i SERVIZI SEGRETI, i militari e la polizia, di UTILIZZARE i BAMBINI come agenti sotto copertura.Il progetto di LEGGE sulle fonti di intelligence umane segrete britanniche, che dovrebbe essere esaminato alla Camera dei Lord a febbraio, consente il reclutamento di BAMBINI per SPIARE i LORO GENITORI e allo stesso tempo consentire LORO di infrangere la ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 31 gennaio 2021) Come parte deldisuidel governo britannico, il Regno Unito vuolecome agentiper. Permette a 22 agenzie statali, inclusi i, i militari e la polizia, dicome agenti sotto copertura.Il progetto disulle fonti di intelligence umane segrete britanniche, che dovrebbe essere esaminato alla Camera dei Lord a febbraio, consente il reclutamento dipere allo stesso tempo consentiredi infrangere la ...

