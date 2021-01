UFFICIALE – Cutrone al Valencia: l’annuncio del club (Di domenica 31 gennaio 2021) ???? pic.twitter.com/gI4BsJnG0f— Valencia CF ??? (@Valenciacf) January 31, 2021 Il Valencia ha ufficializzato il trasferimento di Patrick Cutrone dal Wolverhampton: l’annuncio del club spagnolo – VIDEO Il Valencia ha ufficializzato il trasferimento di Patrick Cutrone dal Wolverhampton. Nuova avventura per l’attaccante italiano, che concluderà la stagione in Liga dopo l’esperienza alla Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) ???? pic.twitter.com/gI4BsJnG0f—CF ??? (@cf) January 31, 2021 Ilha ufficializzato il trasferimento di Patrickdal Wolverhampton:delspagnolo – VIDEO Ilha ufficializzato il trasferimento di Patrickdal Wolverhampton. Nuova avventura per l’attaccante italiano, che concluderà la stagione in Liga dopo l’esperienza alla Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

