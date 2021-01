Serie A oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la ventesima giornata (Di domenica 31 gennaio 2021) Cala il sipario sulla ventesima giornata. Il campionato di Serie A ha dato il via ufficialmente al girone di ritorno con le vittorie di tutte le big. Il Milan batte il Bologna, l’Inter il Benevento, la Juventus la Sampdoria, il Napoli il Parma e le due romane, Lazio e Roma, rispettivamente Atalanta e Verona. Ecco chi, nel confronto con la scorsa stagione, ha guadagnato e perso a parità di giornate con il Milan che mostra un importante +18 rispetto al campionato 2019-20. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo ventesima giornata Milan 46 (+18) Inter 44 (-3) Roma 40 (+2) Juventus 39 (-12) *una partita in meno Napoli 37 (+13) *una partita in meno Lazio 37 (-9) Atalanta 36 (+1) Sassuolo 31 (+9) Verona 30 (+3) Sampdoria 26 (+7) Fiorentina 22 (-2) Benevento 22 ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Cala il sipario sulla. Il campionato diA ha dato il via ufficialmente al girone di ritorno con le vittorie di tutte le big. Il Milan batte il Bologna, l’Inter il Benevento, la Juventus la Sampdoria, il Napoli il Parma e le due romane, Lazio e Roma, rispettivamente Atalanta e Verona. Ecco chi, nelcon la scorsa stagione, ha guadagnato e perso a parità di giornate con il Milan che mostra un importante +18 rispetto al campionato 2019-20. CLASSIFICAA 2020-21Milan 46 (+18) Inter 44 (-3) Roma 40 (+2) Juventus 39 (-12) *una partita in meno Napoli 37 (+13) *una partita in meno Lazio 37 (-9) Atalanta 36 (+1) Sassuolo 31 (+9) Verona 30 (+3) Sampdoria 26 (+7) Fiorentina 22 (-2) Benevento 22 ...

DiMarzio : #Lecce, in arrivo l'attaccante Guven Yalcin del #Besiktas - Gazzetta_it : Che #Barella, l’Inter si gode il top del ruolo: nel 2016 #Mancini già sapeva... E ora vale 60 mln - tuttosport : Kicker: '#Khedira all'#HerthaBerlino, oggi visite e firma' ?? - chun283 : ?Talay Journal 2021 ? Day31. Ultimo giorno del mese pieno di aggiornamenti, così tanti che non sono entrati tutti.… - Yle_Formichetti : Ricapitolando: Oggi hanno vinto le squadre della Roma Primavera, la Roma Femminile in Coppa Italia e, per finire,… -