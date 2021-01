Scuola, niente ingressi e uscite fuori orario a Torre del Greco (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Istituto scolastico “Degni” di Torre del Greco non accetterà più ingressi posticipati e uscite anticipate da parte degli studenti. Lo ha fatto sapere la stessa dirigente Rossella Di Matteo. Attraverso il sito internet della Scuola ha informato quindi genitori ed alunni sulle nuove norme da seguire. Ciò per evitare ulteriori contatti che potrebbero trasformarsi in nuovi casi di contagio con conseguente chiusura del plesso come già successo in altri casi. Nella comunicazione la preside sottolinea che sono previste deroghe per ‘‘Visita medica (uscita anticipata) che dovrà essere giustificata il giorno successivo con certificato medico’ e partecipazione a esami, concorsi o simili, con idonea giustificazione. Gli alunni maggiorenni dovranno richiedere permesso di uscita ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Istituto scolastico “Degni” didelnon accetterà piùposticipati eanticipate da parte degli studenti. Lo ha fatto sapere la stessa dirigente Rossella Di Matteo. Attraverso il sito internet dellaha informato quindi genitori ed alunni sulle nuove norme da seguire. Ciò per evitare ulteriori contatti che potrebbero trasformarsi in nuovi casi di contagio con conseguente chiusura del plesso come già successo in altri casi. Nella comunicazione la preside sottolinea che sono previste deroghe per ‘‘Visita medica (uscita anticipata) che dovrà essere giustificata il giorno successivo con certificato medico’ e partecipazione a esami, concorsi o simili, con idonea giustificazione. Gli alunni maggiorenni dovranno richiedere permesso di uscita ...

