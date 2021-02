Schedare le coppie gay a Collesalvetti | bufera sulla Lega e interpellanza di Massimo Ciacchini

Leggi su bufale

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sta creando un putiferio l’della, a proposito della possibilità di “” legay in provincia di Livorno, stando ad un documento firmato dal capogruppo. Una vicenda, questa, che crea ulteriore scompiglio dopo il presunto saluto romano in consiglio comunale in Liguria da parte di un esponente del Carroccio. Come del resto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Alla luce delle tante richieste in merito che ci sono pervenute il 31 dicembre, abbiamo cercato tra le varie fonti disponibili.pergay: il documento firmato da...