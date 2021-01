Sanremo, o col pubblico o niente (Di domenica 31 gennaio 2021) “Sanremo è un rito”. No, non l’ho pensato io. L’ha affermato ieri il cantautore Roberto Vecchioni nel corso di una trasmissione Rai. Il “professore artista” il festival della canzone italiana lo ha vinto nel 2011 con il brano “Chiamami ancora amore” e conosce bene il luogo ed il calore irripetibile dell’esibizione “in presenza”. Dal concetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 31 gennaio 2021) “è un rito”. No, non l’ho pensato io. L’ha affermato ieri il cantautore Roberto Vecchioni nel corso di una trasmissione Rai. Il “professore artista” il festival della canzone italiana lo ha vinto nel 2011 con il brano “Chiamami ancora amore” e conosce bene il luogo ed il calore irripetibile dell’esibizione “in presenza”. Dal concetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

JPCK72 : RT @ilReazionario: Il partito laterista (o mattonista, che dir si voglia) italiano si è già espresso a riguardo? In caso contrario, propong… - CrisAvalon : @robbertocon2b @IlContiAndrea @GiusCandela Si infatti , Sanremo col pongoregolamento ???????? - matteo_1093 : RT @ilReazionario: Il partito laterista (o mattonista, che dir si voglia) italiano si è già espresso a riguardo? In caso contrario, propong… - Eraclanius : RT @ilReazionario: Il partito laterista (o mattonista, che dir si voglia) italiano si è già espresso a riguardo? In caso contrario, propong… - FangusAngus : RT @ilReazionario: Il partito laterista (o mattonista, che dir si voglia) italiano si è già espresso a riguardo? In caso contrario, propong… -