**Russia: proteste per Navalny, salgono a 1.500 gli arresti** (Di domenica 31 gennaio 2021) Mosca, 31 gen. (Adnkronos/Dpa) - È salito a 1.500 il numero di persone fermate dalla polizia in seguito alle proteste contro l'arresto del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, secondo quanto riportato dalla piattaforma Ovd-Info che ha documentato gli arresti in tutto il paese. Il team di Navalny ha affermato che le dimostrazioni erano attese in più di cento città in tutta la Russia.

