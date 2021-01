Riaperture scuole, Pd Sannio: “La politica deve supportare presidi e docenti” (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della segreteria provinciale del Pd Sannio in merito alla Riaperture delle scuole. “Il Partito Democratico del Sannio esprime la massima solidarietà a tutti i dirigenti, i docenti e tutti i lavoratori del reparto scuola che in queste settimane hanno permesso di riaprire in sicurezza le scuole della provincia di Benevento. Con l’apertura di lunedì degli istituti superiori, anche se in parte ancora in DaD, gli studenti di ogni ordine e grado potranno finalmente ritornare nei loro istituti. Siamo consapevoli che le ultime settimane sono state complesse per tutto il mondo della scuola, impegnato a lavorare per la riapertura dei plessi scolastici in piena sicurezza e allo stesso tempo occupato a portare avanti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della segreteria provinciale del Pdin merito alladelle. “Il Partito Democratico delesprime la massima solidarietà a tutti i dirigenti, ie tutti i lavoratori del reparto scuola che in queste settimane hanno permesso di riaprire in sicurezza ledella provincia di Benevento. Con l’apertura di lunedì degli istituti superiori, anche se in parte ancora in DaD, gli studenti di ogni ordine e grado potranno finalmente ritornare nei loro istituti. Siamo consapevoli che le ultime settimane sono state complesse per tutto il mondo della scuola, impegnato a lavorare per la riapertura dei plessi scolastici in piena sicurezza e allo stesso tempo occupato a portare avanti ...

