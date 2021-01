Renzi detta le condizioni ai giallofucsia: “Altro che Conte ter. Serve un patto scritto con chi fa cosa” (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen – Un tavolo per discutere un patto scritto in cui è indicato chi fa cosa, e questo viene prima dei nomi: così Renzi da Fico ribadisce che il punto non è il Conte ter ma un programma condiviso. Anche su quei Contenuti “divisivi”, chiarisce il leader di Italia Viva. Una risposta più che esaustiva a Crimi del M5S che chiedeva a Renzi di mettere da parte il Mes. Quindi il dato politico è che il leader di Iv ora vuole battere cassa su tutta la linea. Perché senza i suoi senatori non c’è la maggioranza. Dunque se Pd e 5 Stelle vogliono continuare a governare devono scendere a patti con Iv. E questo viene prima del nome del premier. Renzi respinge lo spauracchio del voto agitato da Bettini Niente riunioni notturni, niente decreti col favore delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen – Un tavolo per discutere unin cui è indicato chi fa, e questo viene prima dei nomi: cosìda Fico ribadisce che il punto non è ilter ma un programma condiviso. Anche su queinuti “divisivi”, chiarisce il leader di Italia Viva. Una risposta più che esaustiva a Crimi del M5S che chiedeva adi mettere da parte il Mes. Quindi il dato politico è che il leader di Iv ora vuole battere cassa su tutta la linea. Perché senza i suoi senatori non c’è la maggioranza. Dunque se Pd e 5 Stelle vogliono continuare a governare devono scendere a patti con Iv. E questo viene prima del nome del premier.respinge lo spauracchio del voto agitato da Bettini Niente riunioni notturni, niente decreti col favore delle ...

