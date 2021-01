PD, M5S e LeU chiedono il “Conte ter”. Renzi possibilista, ma Di Battista lo attacca: “Fuori dal governo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il mandato esplorativo per verificare l’esistenza di una maggioranza in Parlamento che possa sostenere un nuovo governo. Nella giornata di ieri, Roberto Fico ha ascoltato le posizioni del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di Liberi e Uguali, che hanno confermato il loro pieno sostegno ad un “Conte ter”. Anche Italia Viva si è mostrata possibilista, ma Matteo Renzi ha tenuto a precisare che prima dei nomi “vengono i Contenuti”. “Preferiamo un governo politico a uno istituzionale – ha detto Renzi – ma serve un cronoprogramma”. Questa mattina l’incontro tra Fico e gli Europeisti, il nuovo gruppo di “responsabili” che si è formato in ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il mandato esplorativo per verificare l’esistenza di una maggioranza in Parlamento che possa sostenere un nuovo. Nella giornata di ieri, Roberto Fico ha ascoltato le posizioni del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di Liberi e Uguali, che hanno confermato il loro pieno sostegno ad un “ter”. Anche Italia Viva si è mostrata, ma Matteoha tenuto a precisare che prima dei nomi “vengono inuti”. “Preferiamo unpolitico a uno istituzionale – ha detto– ma serve un cronoprogramma”. Questa mattina l’incontro tra Fico e gli Europeisti, il nuovo gruppo di “responsabili” che si è formato in ...

