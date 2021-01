Miozzo (Cts): “Vaccini, c’è disordine e cattiva gestione. Non so come faremo con chi non cammina” (Di domenica 31 gennaio 2021) Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera di cui si riporta un estratto. La campagna vaccinale è in ritardo. Possiamo farcela? «Più che ritardo vedo ancora molta improvvisazione e poca preparazione del territorio nell’affrontare la campagna vaccinale. Non ho elementi per giudicare se abbiamo fatto tutto ciò che era necessario fare o se avremmo potuto fare di più o meglio; gran parte di quei dossier sono secretati, non mi permetto quindi di giudicare. Vedo però disordine e cattiva gestione del processo: i furbi del vaccino, la scarsa informazione sulle prospettive, la poca comunicazione dedicata a fasce diverse della popolazione». Riusciremo a raggiungere l’immunità di gregge? «Finora le vaccinazioni sono state effettuate in luoghi protetti e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Agostino, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera di cui si riporta un estratto. La campagna vaccinale è in ritardo. Possiamo farcela? «Più che ritardo vedo ancora molta improvvisazione e poca preparazione del territorio nell’affrontare la campagna vaccinale. Non ho elementi per giudicare se abbiamo fatto tutto ciò che era necessario fare o se avremmo potuto fare di più o meglio; gran parte di quei dossier sono secretati, non mi permetto quindi di giudicare. Vedo peròdel processo: i furbi del vaccino, la scarsa informazione sulle prospettive, la poca comunicazione dedicata a fasce diverse della popolazione». Riusciremo a raggiungere l’immunità di gregge? «Finora le vaccinazioni sono state effettuate in luoghi protetti e ...

