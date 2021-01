capuanogio : Nessun risultato sportivo, tra l'altro nemmeno eccezionali dal 2017 a oggi, vale 555 milioni di euro pagati a un si… - sportli26181512 : Messi vale un tesoro! Super gol e tre punti con l’Athletic Bilbao: Mentre tutto il pianeta ragiona sui dettagli del… - contragolpefc : ???? Lionel Messi vale su peso oro. - AleBaroAB : Ieri El Mundo ha svelato cifre e dettagli del contratto di #Messi... el D10s poco fa ha segnato una punizione pazze… - Oscarcor107 : Messi vale cada euro -

Ultime Notizie dalla rete : Messi vale

Corriere dello Sport

BARCELLONA (SPAGNA) - Risposta di grande personalità per Leo, che trascina il Barça al successo sull' Athletic Bilbao al termine della giornata in cui il pianeta intero ha dibattuto sui dettagli del suo ultimo rinnovo milionario, rivelati dal giornale ...Stasera è tutta un'altra musica, merito di unispirato (a segno per la 12° volta) e di un sigillo di Griezmann cheil decimo risultato utile consecutivo in campionato. I catalani centrano ...Firenze, 31 gennaio 2021 – Il ruolo sociale dell’impresa torna in primo piano e acquisisce ancor più importanza in seguito al profondo solco scavato dall’ultima crisi finanziaria tra business ed etica ...Cesena sa di dover alzare l’intensità per fare il suo tipo di partita e mette subito in crisi l’attacco novarese. Così per scardinare la difesa romagnola serve una transizione ben conclusa da Ferrari ...