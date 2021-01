Kate Middleton | la confessione su Zoom | “In lockdown ho dovuto farlo”

(Di domenica 31 gennaio 2021)ha recentemente confessato che in periodo dihaeffettuare un’attività non particolarmente consona al suo status. Protagonisti i figli. In tempo ditutti abbiamo scoperto,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

VanityFairIt : La duchessa di Cambrdige, ospite di un appuntamento virtuale riservato ai genitori inglesi, avrebbe indirettamente… - foxycrawley : E se è esausta Kate Middleton, pensa quanto lo siamo noi poracci - fashiongenus : L’evoluzione negli anni delle acconciature reali di regine e principesse - infoitcultura : Kate Middleton, il suo stile è influenzato dalla Regina: ecco tutte le prove - infoitcultura : Kate Middleton incanta col blazer low cost ma è esausta -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Vanity Fair Italia

Dove finisca la realtà e dove inizi la leggenda, così come i sudditi britannici gradirebbero sentirla raccontata, è difficile a dirsi. Ma, protagonista di una videochiamata per e con i genitori inglesi, parrebbe aver ammesso di avere " come tutti " una predilezione per Bridgerton . Nel corso dell'appuntamento virtuale, ...e il segreto delle sue décolleté Il piano commerciale a Buckingham Palace Ma non mancano souvenir più a buon mercato, come le simpatiche bandane per cani, complete del logo di ...La nostra infaticabile Duchessa Kate Middleton in lockdown si improvvisa parrucchiera e taglia i capelli ai suoi figli: ecco cosa racconta ...Dalle serie tv ai film fino al vecchio documentario Bbc ora censurato: tutti i drammi, gli scandali e la forza d’acciaio della sovrana ...