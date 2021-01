Identikit delle «mamme pancine» | quelle che la maternità è più importante della femminilità

Leggi su vanityfair

(Di domenica 31 gennaio 2021) La maternità al primo posto, ma non solo. Quando si parla delle mamme pancine, ci si riferisce a una fetta di donne accumunate da una visione sacra dei figli, da alcune abitudini un po’ bizzarre da un’idea della femminilità e del rapporto di coppia intrise di stereotipi. Il primo ad aver individuato l’esistenza delle mamme pancine e ad aver messo in luce i contenuti presenti nelle loro community è stato, nel 2017, il blogger Vincenzo Maisto, “Il Signor Distruggere“. Da quel momento in poi, in molti hanno iniziato a parlare delle mamme pancine e a seguire – ora con ilarità, ora con sgomento – il pacchetto di convinzioni, suggerimenti e abitudini che caratterizzano la loro filosofia di vita. Se ne è occupata anche la content writer Cristiana Boido, con l’intenzione di indagare a fondo tale fenomeno e il risultato della sua analisi è confluito in un saggio uscito proprio in questi giorni: “Pancine Fantastiche” (edizioni Paginauno).