(Di domenica 31 gennaio 2021) L'allenatore dell'parla a Sky Sport dopo ladell'Olimpico contro la Roma: "Non era mai accaduto di essere poco concentrati, quando capita escono fuori le difficoltà. I primi 20 minuti avevamo fatto bene, poi nel primo corner, quando non avevamo un saltatore, abbiamo subito gol. Poi la partita l’avevamo fatta anche bene sul 3-1, quando attaccavamo. Però quando regali è giusto che perdi, a noi non deve mai mancare. La nostra realtà è piccola, siamo riusciti a migliorare. Oggi c’è stata mancanza di concentrazione e di fame, se ci manca laè finita".caption id="attachment 1087813" align="alignnone" width="1024", getty/caption ITA Sport Press.

JuventusTV : Le #JuventusWomen cominciano il girone di ritorno con una vittoria ???? Gli highlights di #JuveVerona ??… - juventusfc : Ma la domenica di calcio non è finita qui! Su @JuventusTV inizia #JuveVerona! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE:… - ItaSportPress : Hellas Verona, Juric: 'Stasera ci è mancata cattiveria agonistica, sconfitta giusta' - - TuttoHellasVer1 : Roma-Hellas Verona 3-1, il tabellino del match dell'Olimpico - VoceGiallorossa : ??? @HellasVeronaFC, Juric: 'Quando regali è giusto che perdi, non siamo mai stati così poco concentrati' #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

... la classifica marcatori aggiornata Champions League, classifiche e risultati gironi - Europa League, classifiche e risultati gironi Borja Mayoral esulta dopo il gol al, Roma -, Serie A ...Il tabellino di Roma -, partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 Roma (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini (dal 12 st Kumbulla), Smalling, Ibanez; Karsdorp (dal 41 st Bruno ...ROMA HELLAS VERONA INTERVISTE – Tutte le dichiarazioni del tecnico gialloblù Ivan Juric in occasione di Roma-Hellas Verona, match valido per la ventesima giornata di Serie A. JURIC A SKY SPORT La sorp ...Il calcio in Italia ha visto completarsi la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 20.45 la Roma ha superato l'Hellas Verona per 3-1. In gol nel primo tempo ...