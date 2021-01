Ginevra non ce l’ha fatta: si è spenta a due anni la figlia del calciatore Emiliano Tortolano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia…il mio angelo è volato in cielo è andata a riposarsi è andata a trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza…ancora grazie a tutti”. Queste sono le parole strazianti del calciatore, ma prima di tutto papà della piccola Ginevra. Emiliano Tortolano, calciatore del Latina, ed ex capitano dell’Ostiamare, ha deciso di salutare così la sua piccola Ginevra, venuta a mancare a soli due anni, stanca ormai di lottare e soffrire. I messaggi di vicinanza Tanti sono stati i messaggi di cordoglio per i due genitori che hanno dovuto affrontare la perdita più grande: “Dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) “Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia…il mio angelo è volato in cielo è andata a riposarsi è andata a trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza…ancora grazie a tutti”. Queste sono le parole strazianti del, ma prima di tutto papà della piccoladel Latina, ed ex capitano dell’Ostiamare, ha deciso di salutare così la sua piccola, venuta a mancare a soli due, stanca ormai di lottare e soffrire. I messaggi di vicinanza Tanti sono stati i messaggi di cordoglio per i due genitori che hanno dovuto affrontare la perdita più grande: “Dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccoladi ...

