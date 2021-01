Gattuso: «L’aria che si respira non mi piace e lo avete capito» (Di domenica 31 gennaio 2021) Ha spiegato un po’ il suo stato d”animo Rino Gattuso a Sky al termine della gara contro il Parma Eri molto nervoso nell’ultimo periodo «Io qua sto prendendo schiaffi tutti i giorni, sembra che siamo ultimi in classifica, poi dite che è gente che non conta nulla, ma è difficile. I calciatori girano e leggono. Io non leggo nulla, a me può mandarmi qualcosa il mio avvocato o Lombardo (capo della comunicazione del Napoli, ndr), ma non leggo nulla perché devo stare tranquillo. Io devo lavorare, ma non si può lavorare così» Erano parole rivolte all’esterno o all’interno della società? «Io lo so, ma non sto a fare polemiche, questa tarantella è cominciata da due mesi. Io sento parlare della mia pescheria, ma ci vuole classe per andarci a mangiare. Sento dire che sono un maleducato, poi che sono incapace, forse quella è la cosa più vera. Poi se qualche tifoso da tastiera non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Ha spiegato un po’ il suo stato d”animo Rinoa Sky al termine della gara contro il Parma Eri molto nervoso nell’ultimo periodo «Io qua sto prendendo schiaffi tutti i giorni, sembra che siamo ultimi in classifica, poi dite che è gente che non conta nulla, ma è difficile. I calciatori girano e leggono. Io non leggo nulla, a me può mandarmi qualcosa il mio avvocato o Lombardo (capo della comunicazione del Napoli, ndr), ma non leggo nulla perché devo stare tranquillo. Io devo lavorare, ma non si può lavorare così» Erano parole rivolte all’esterno o all’interno della società? «Io lo so, ma non sto a fare polemiche, questa tarantella è cominciata da due mesi. Io sento parlare della mia pescheria, ma ci vuole classe per andarci a mangiare. Sento dire che sono un maleducato, poi che sono incapace, forse quella è la cosa più vera. Poi se qualche tifoso da tastiera non ...

