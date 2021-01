Enzo Iacchetti si racconta: “Mi sono innamorato di una velina” (Di domenica 31 gennaio 2021) Enzo Iachetti, conduttore e comico famoso ormai da anni, spesso ha ricordato la storia con l’ex velina della quale si innamorò. Maddalena Corvaglia (GettyImages)Spesso si dice che la velina ed il calciatore sia il connubio perfetto per due stereotipi tutti italiani. Eppure, nella storia non è sempre stato cosi. Ricordate la Canalis e la Corvaglia? Se è vero che Elisabetta ha rispettato a pieno quando detto sopra, grazie alla storia con Bobo Vieri, per Maddalena è stato tutto totalmente diverso. La Corvaglia, infatti, al tempo della sua esplosione mediatica ha avuto una relazione molto importante con il comico e conduttore Enzo Iachetti. In molti la ricorderanno, anche perchè creò all’epoca grande scalpore. C’era, infatti, una considerevole differenza d’età tra i due (passano ben 27 anni!), che ... Leggi su kronic (Di domenica 31 gennaio 2021)Iachetti, conduttore e comico famoso ormai da anni, spesso ha ricordato la storia con l’exdella quale si innamorò. Maddalena Corvaglia (GettyImages)Spesso si dice che laed il calciatore sia il connubio perfetto per due stereotipi tutti italiani. Eppure, nella storia non è sempre stato cosi. Ricordate la Canalis e la Corvaglia? Se è vero che Elisabetta ha rispettato a pieno quando detto sopra, grazie alla storia con Bobo Vieri, per Maddalena è stato tutto totalmente diverso. La Corvaglia, infatti, al tempo della sua esplosione mediatica ha avuto una relazione molto importante con il comico e conduttoreIachetti. In molti la ricorderanno, anche perchè creò all’epoca grande scalpore. C’era, infatti, una considerevole differenza d’età tra i due (passano ben 27 anni!), che ...

