È morta a soli due anni Ginevra, figlia del calciatore Emiliano Tortolano (Di domenica 31 gennaio 2021) Ginevra ha lottato contro la malattia per tutta la sua breve vita: è morta a soli due anni ieri sera, lasciando i genitori distrutti. A soli quattro mesi dalla sua nascita, alla piccola Ginevra Tortolano erano già state diagnosticate diverse patologie: epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia.

