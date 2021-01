Daydreamer anticipazioni 5 febbraio 2021, una sorpresa per Can (Di domenica 31 gennaio 2021) Si avvicina il compleanno di Can e nella puntata di Daydreamer di venerdì 5 febbraio 2021 vedrete come Sanem si darà da fare per preparare qualcosa di speciale che possa sorprenderlo e per questo chiede l’aiuto di Yigit. Quest’ultimo accetta di darle una mano, ma la gelosia del Divit ha il sopravvento, scatenando ancora una volta la sua gelosia, rovinando tutto. Nel frattempo proseguono le discussioni tra Mevkibe e suo marito a proposito della scelta di Leyla di lasciare Osman, anche se non fanno pesare alla ragazza il loro dispiacere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Cancellata la messa in onda di Daydreamer? Non più, la serie ritorna Gli appassionati di Daydreamer, al momento, potranno nuovamente esultare in quanto la serie ritorna sul piccolo schermo. Inoltre, all’orizzonte ci ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 31 gennaio 2021) Si avvicina il compleanno di Can e nella puntata didi venerdì 5vedrete come Sanem si darà da fare per preparare qualcosa di speciale che possa sorprenderlo e per questo chiede l’aiuto di Yigit. Quest’ultimo accetta di darle una mano, ma la gelosia del Divit ha il sopravvento, scatenando ancora una volta la sua gelosia, rovinando tutto. Nel frattempo proseguono le discussioni tra Mevkibe e suo marito a proposito della scelta di Leyla di lasciare Osman, anche se non fanno pesare alla ragazza il loro dispiacere. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Cancellata la messa in onda di? Non più, la serie ritorna Gli appassionati di, al momento, potranno nuovamente esultare in quanto la serie ritorna sul piccolo schermo. Inoltre, all’orizzonte ci ...

infoitcultura : DayDreamer anticipazioni, Can e Sanem si sposano: lei scrive un biglietto - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 1 febbraio: Huma invita la famiglia di Sanem a cena - MondoTV241 : Daydreamer: anticipazioni della prossima settimana! #daydreamer #anticipazioni - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 1 febbraio 2021: Can inganna Polen e Yigit ma Sanem... - #Daydreamer #Anticipazioni… - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 1-5 febbraio: Can chiede a Sanem di sposarlo -