Covid-19 | resta chiusa la scuola a Castelpagano | sale a 3 il numero dei positivi

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – A seguito dei tamponi molecolari somministrati, ben 77, in uno screening di massa sulla popolazione scolastica del comune di, guidata dal sindaco Giuseppe Bozzuto, e rilevata latà al-19 di un alunno frequentante la, il sindaco ha deciso di chiudere il plesso scolastico cittadino fino all’8 febbraio. Il totale deial-19 sulla popolazione scolasticaa 3. Le altre duetà sono state accertate nei giorni precedenti, che hanno portato, anche in quel caso, alla sospensione delle attività didattiche in presenza con l’ordinanza n° 10 del 28 gennaio 2021 da parte del sindaco Giuseppe Bozzuto. L'articolo proviene da ...

Corriere di Como

