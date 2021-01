Classifica dei segni zodiacali di oggi | 31 gennaio 2021

Leggi su giornal

(Di domenica 31 gennaio 2021)deidi31. L’ultimo weekend dista per terminare. Qualisaranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati? Per scoprirlo, leggi la seguentedeidi30. Ariete Secondo ladeinon sarai fra i favoriti delle stelle. La Luna nel segno della Vergine non ti renderà di buonumore, ma nemmeno troppo nervoso. L’energia di Marte potrebbe indurti a prendere in mano alcuni problemi nati nei mesi scorsi e provare a risolverli. Mercurio e Giove staranno al tuo ...