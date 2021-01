Carli: “Man e Zirkzee erano idee per giugno, Krause ha voluto anticipare le operazioni. Scamacca? No comment” (Di domenica 31 gennaio 2021) Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, a pochi minuti dalla partita contro il Napoli ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Se pensiamo di salvarci col mercato siamo già retrocessi. Non ci salviamo così, ci salviamo se questa squadra trova compattezza, spirito e voglia che questi ragazzi hanno e vanno messo in campo”. Man e Zirkzee?“erano idee che noi pensavamo per giugno, ma il presidente ha voluto anticipare perché ha capito che ambientarsi in Italia non è facile. Ha pensato di prenderli prima, così si ambientano e il prossimo anno anche saranno più pronti. Ci sono mille difficoltà per i ragazzi che abbiamo preso, come la lingua”. Scamacca?“Vi saluto e vi ringrazio”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Marcello, direttore sportivo del Parma, a pochi minuti dalla partita contro il Napoli ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Se pensiamo di salvarci col mercato siamo già retrocessi. Non ci salviamo così, ci salviamo se questa squadra trova compattezza, spirito e voglia che questi ragazzi hanno e vanno messo in campo”. Man e?“che noi pensavamo per, ma il presidente haperché ha capito che ambientarsi in Italia non è facile. Ha pensato di prenderli prima, così si ambientano e il prossimo anno anche saranno più pronti. Ci sono mille difficoltà per i ragazzi che abbiamo preso, come la lingua”.?“Vi saluto e vi ringrazio”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

