Canone Rai, il 1° febbraio ultimo giorno per chiedere esenzione. Bar e ristoranti chiedono di cancellare l'imposta ma dovranno pagare (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono le ultime ore per chiedere l'esenzione dal pagamento dei 90 euro del Canone Rai 2021. Dal 2016, quando è partito l'addebito automatico in bolletta della luce, chi è titolare di un'utenza elettrica ma non possiede un televisore in casa può presentare una dichiarazione ad hoc, via web oppure con raccomandata o Pec. La scadenza ordinaria è il 31 gennaio, che però quest'anno cade di domenica. Per questo il termine è posticipato a lunedì 1° febbraio. Resta irrisolto invece il problema dei bar e ristoranti rimasti chiusi per molti mesi: le loro associazioni di rappresentanza avevano chiesto che si trovasse una soluzione per evitare il pagamento, vista la difficile situazione economica, ma la richiesta non è stata recepita. Anche Federalberghi ha chiesto l'esonero per il 2021 dal pagamento delle imposte

