Bimba di 5 anni vede padre e madre precipitare in un dirupo sul Monte Vareno (Di domenica 31 gennaio 2021) La madre aveva 35 anni, il padre 49, ed entrambi sono morti scivolando in un dirupo davanti agli occhi della figlia di cinque anni. È accaduto sul Monte Vareno, ad Angolo Terme, nel Bresciano. La donna è scivolata e il marito nel tentativo di salvarla è pure lui precipitato per oltre duecento metri. Con la figlia è rimasta una coppia di amici delle vittime, testimone della tragedia. L’incidente è accaduto a quota 1.400 metri. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Laaveva 35, il49, ed entrambi sono morti scivolando in undavanti agli occhi della figlia di cinque. È accaduto sul, ad Angolo Terme, nel Bresciano. La donna è scivolata e il marito nel tentativo di salvarla è pure lui precipitato per oltre duecento metri. Con la figlia è rimasta una coppia di amici delle vittime, testimone della tragedia. L’incidente è accaduto a quota 1.400 metri.

