Alonso | si prospetta una stagione particolare per lo spagnolo

(Di domenica 31 gennaio 2021) Fernandoè sempre più vicino al ritorno ufficiale in Formula Uno. Lo, dopo l’addio nel 2018 è pronto a rimettersi in gioco con la scuderia dell’Alpine. Riusciràa far emergere nuovamente il suo enorme talento? Se sì, qualesiper il team francese?: lolotterà per il podio? La2020 ha visto la Renault concludere il campionato costruttori in quinta posizione. Un buon risultato, considerando la forte concorrenza di McLaren, Racing Point e Ferrari. Il 2020 ha visto inoltre la scuderia francese ritrovare il podio dopo un lungo periodo di astinenza, grazie al pilota australiano Daniel Ricciardo. Al suo posto, nel 2021 ci sarà Fernando. Il due volte campione ...

Per il 2021 la scuderia potrà fare tesoro delle lezioni apprese nella stagione appena conclusa, in quanto per tutte le squadre siun periodo di apprendimento su come reagire alle nuove ...Il 2021 sicome un anno estremamente interessante in casa Sainz. Da una parte ci sono i sogni dell'... Chissà se un domani si troverà a sfidare Fernando, avversario del figlio Carlos ...Fernando Alonso è pronto a ritornare ufficialmente in Formula Uno con la scuderia francese dell'Alpine ma che stagione sarà per lo spagnolo?La stagione di Formula 1 2021 si prospetta transitoria, interlocutoria. Un Mondiale, sotto certi aspetti, spento sul nascere dai fiacchi regolamenti tecnici ma che, sotto altri, può costituire una ver ...