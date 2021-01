A San Teodoro si cercano volontari per salvare i cuccioli dalla strada

(Di domenica 31 gennaio 2021) (Visited 98 times, 134 visits today) Notizie Simili: Cosa cambia con il nuovo Dpcm per la cura degli… A Olbia la campagna di sterilizzazione gratuita… Cannabis light: il business del ...

GianCar03813047 : @ipnagocica @valerioadirosa Sono di San Teodoro ma che cazzo dì problemi hai - GianCar03813047 : @ipnagocica A parte che questa foto esiste sul sito di San Teodoro poi io non ho detto che la foto è mia l’ho solo postata fatti una vita - Penelope48a : RT @LuoghiDalMondo: La Spiaggia delle Vacche a San Teodoro, #Sardegna ???? ?? ?? Roberta Pilu - mp_the_boss : @GianCar03813047 ... San Teodoro davvero un posto fantastico con tanti ricordi.... Spettacolo ?? - studiocaria : @GianCar03813047 Tavolara da San Teodoro! Meraviglia! Io di solito la ammiro da Porto Taverna. -

Ultime Notizie dalla rete : San Teodoro

Gallura Oggi

La richiesta dell'associazione Ala di. ALA, associazione libera animali, dicerca v olontari che tengano in stallo i cani e i gatti, salvati dalla strada , in attesa di adozione. L'associazione si occuperà di .... Il sindaco diRita Deretta ha comunicato - tramite la pagina Facebook istituzionale del Comune - gli ultimi aggiornamenti riguardo i positivi al Covid - 19.Avviata dal Comune la collocazione di altri strumenti di videosorveglianza. Una nuova azione per sorprendere anzitutto i “professionisti” dello smaltimento di ingombranti e rifiuti speciali ...San Teodoro. Il sindaco di San Teodoro Rita Deretta ha comunicato - tramite la pagina Facebook istituzionale del Comune - gli ultimi aggiornamenti ...