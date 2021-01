A C’è posta per te la storia di Stephanie e Luca trasuda di maschilismo: pubblico deluso da Maria (Di domenica 31 gennaio 2021) C’è posta per te registra, in termini di ascolto, un record dietro l’altro. Ma sui social, spesso serpeggia il malumore per quello che accade nello studio di Canale 5. E i commenti, sono davvero tanti sulle storie che Maria porta davanti alla busta. Nella puntata in onda il 30 gennaio 2021, Stephanie, una giovane ragazza siciliana ha raccontato la sua storia, quella di una donna che ha commesso un grave errore, tradendo suo marito, ma che cerca di rimediare, dopo aver capito di amarlo. E fin qui, nulla di eccezionale, il mondo è pieno di vicende di questo genere. Quello che però non può passare in prima serata, è il resto della storia. E’ chiaro che come Stephanie e suo marito Luca vivano il rapporto di coppia è affar loro, ma se decidi di raccontare la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 gennaio 2021) C’èper te registra, in termini di ascolto, un record dietro l’altro. Ma sui social, spesso serpeggia il malumore per quello che accade nello studio di Canale 5. E i commenti, sono davvero tanti sulle storie cheporta davanti alla busta. Nella puntata in onda il 30 gennaio 2021,, una giovane ragazza siciliana ha raccontato la sua, quella di una donna che ha commesso un grave errore, tradendo suo marito, ma che cerca di rimediare, dopo aver capito di amarlo. E fin qui, nulla di eccezionale, il mondo è pieno di vicende di questo genere. Quello che però non può passare in prima serata, è il resto della. E’ chiaro che comee suo maritovivano il rapporto di coppia è affar loro, ma se decidi di raccontare la ...

Gazzetta_it : #Roma #Zaniolo a 'C'è posta per te' regala a un tifoso le scarpe... dell'infortunio - zazoomblog : C’è posta per te il signor Giovanni chiama Maria De Filippi “regina di Mediaset” e spopola sui social - #posta… - CirianiCarlo : RT @MichelaMeloni1: Non perdonerò mai Conte per averci chiuso in casa di sabato sera, e avervi costretti a guardare 'C'è posta per te!'....… - ketty_25299 : Quando nn ti insegnano l educazione... - Solo_La_Lazio : ?? Ieri sera la puntata di 'C'è posta per te' ?? #Zaniolo ospite in studio ?? Dopo i gesti di generosità, la battuta s… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Etoricoxib Intermedio Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay