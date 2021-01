14 persone che hanno reinventato il concetto di maschere protettive (Di domenica 31 gennaio 2021) L’anno che si è appena concluso ci ha portati a dover necessariamente aggiungere delle particolari abitudini alla nostra vita quotidiana. A causa della pandemia che ha colpito il mondo intero infatti, ci siamo ritrovati a dover assumere varie protezioni come ad esempio la mascherina per coprire naso e bocca, che ormai è obbligatoria per uscire di casa. Ormai è diventata un vero e proprio accessorio talvolta anche di moda e se ne trovano di ogni tipologia, colore e forma, ma molte persone ancora cercano dei metodi alternativi pur di non doverle indossare. Questi metodi fai da te, nella maggior parte dei casi, non sono assolutamente efficaci ma di certo riusciranno a strapparci qualche sorriso in più. Ecco una galleria di 14 foto davvero particolari 1. Di certo non sarà tra le soluzioni più comode, ma almeno ti offre la possibilità di guardare il mondo in modo diverso e ... Leggi su virali.video (Di domenica 31 gennaio 2021) L’anno che si è appena concluso ci ha portati a dover necessariamente aggiungere delle particolari abitudini alla nostra vita quotidiana. A causa della pandemia che ha colpito il mondo intero infatti, ci siamo ritrovati a dover assumere varie protezioni come ad esempio la mascherina per coprire naso e bocca, che ormai è obbligatoria per uscire di casa. Ormai è diventata un vero e proprio accessorio talvolta anche di moda e se ne trovano di ogni tipologia, colore e forma, ma molteancora cercano dei metodi alternativi pur di non doverle indossare. Questi metodi fai da te, nella maggior parte dei casi, non sono assolutamente efficaci ma di certo riusciranno a strapparci qualche sorriso in più. Ecco una galleria di 14 foto davvero particolari 1. Di certo non sarà tra le soluzioni più comode, ma almeno ti offre la possibilità di guardare il mondo in modo diverso e ...

corsi_gabriele : Mio padre è una delle persone più intelligenti che abbia conosciuto. Con l’età e una serie di malattie ha perso luc… - brandobenifei : Perchè non dovremmo poter vedere cosa succede in suolo europeo? Perchè non ci lasciano fare 100 metri? Cosa non dob… - Pontifex_it : La pandemia ha confermato quanto sia necessario tutelare il diritto alla salute per le persone più fragili: auspico… - DarioSegreto_ : RT @Aelois_: Le persone che prendono decisioni velocemente fanno paura. Sembrano immuni ai dubbi e alle perplessità quotidiane del genere u… - Asia60048771 : RT @n0tturna: ma è così bello quando le persone ti ascoltano veramente e si ricordano di piccole cose che hai detto a loro -