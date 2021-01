(Di sabato 30 gennaio 2021) IlRacingha reso noti i propri piani per la stagione 2021, che vedrà la squadra italiana al via in tre campionati nel contesto delSuperbike, con una line up di piloti tutta ...

motosprint : #SSP: il team #Chiodo Moto al via del mondiale con #Montella e #Frappola -

Ultime Notizie dalla rete : SSP team

Motosprint.it

...//t.co/KexejHSnP1 - WorldSBK (@WorldSBK) January 29, 2021 Esordio mondiale per Frappola Per la Supersport 300 sarà invece Antonio Frappola a difendere i colori delcampano. Per il 16enne si ...... il 36enne romano si rimette in gioco nel Mondiale di categoria con ilMotoZoo by Puccetti in ...: il ricordo indelebile di Andrea AntonelliLa squadra italiana ha reso noti i propri piani per l'ormai imminente stagione 2021, dove sarà al via della Supersport 600 e della Supersport 300 con una line up tutta campana ...Kevin Sabatucci e Berta Viñales sono scesi in pista ad Ales per i primi test della stagione, accompagnati dall'alfiere Yamaha, in sella alla R1 ...