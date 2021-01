Sampdoria-Juventus 0-2, Chiesa più Ramsey: Tabellino e Highlights (Di sabato 30 gennaio 2021) I bianconeri conquistano tre punti al Ferraris. Samp poco incisiva in avanti Sampdoria-Juventus: Tabellino e Highlights Sampdoria-Juventus 0-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Sampdoria-Juventus: Tabellino e Highlights – Sotto la pioggia di Genova la Juventus di Andrea Pirlo vuole cominciare il girone di ritorno di Serie A con una vittoria e una grande prestazione. Al Ferraris i bianconeri affrontano la Sampdoria di Claudio Ranieri, squadra che sta facendo bene quest’anno e che ha già battuto l’Inter di Antonio Conte. Squadra ospite in arancione, padroni di casa con la maglia tradizionale. Dopo il successo del Milan a Bologna, se la Juve vuole ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021) I bianconeri conquistano tre punti al Ferraris. Samp poco incisiva in avanti0-2, Cronaca,ed– Sotto la pioggia di Genova ladi Andrea Pirlo vuole cominciare il girone di ritorno di Serie A con una vittoria e una grande prestazione. Al Ferraris i bianconeri affrontano ladi Claudio Ranieri, squadra che sta facendo bene quest’anno e che ha già battuto l’Inter di Antonio Conte. Squadra ospite in arancione, padroni di casa con la maglia tradizionale. Dopo il successo del Milan a Bologna, se la Juve vuole ...

