Sabrina Salerno a Verissimo cattura con un look minimale. Rigorosa in jeans e giacca bianca – FOTO (Di sabato 30 gennaio 2021) La cantante Sabrina Salerno durante la diretta di Verissimo ha optato per un look molto formale, rigore e sobrietà per la regina dei lustrini Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@Verissimotv) L’arrivo nello studio di Verissimo oggi di Sabrina Salerno non è passato certo inosservato: per l’occasione la cantante L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) La cantantedurante la diretta diha optato per unmolto formale, rigore e sobrietà per la regina dei lustrini Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) L’arrivo nello studio dioggi dinon è passato certo inosservato: per l’occasione la cantante L'articolo proviene da YesLife.it.

SabrinaSalerno : Non amo le lacrime in televisione, nonostante questo, oggi a #Verissimo, davanti alla lettera di mio figlio, l’emoz… - VanityFairIt : Una storia mai rivelata prima: abuso psicologico quando aveva solo 17 anni - djkbrar : RT @SabrinaSalerno: Non amo le lacrime in televisione, nonostante questo, oggi a #Verissimo, davanti alla lettera di mio figlio, l’emozione… - akille15 : Sabrina Salerno choc a Verissimo: «Ha detto che avevo rapporti intimi con mio figlio, l'ho denunciato». Silvia Toff… - JoXenite75 : RT @SabrinaSalerno: Non amo le lacrime in televisione, nonostante questo, oggi a #Verissimo, davanti alla lettera di mio figlio, l’emozione… -