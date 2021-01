Natalia Paragoni furiosa si scaglia contro il GF Vip 5 e poi cancella

(Di sabato 30 gennaio 2021)non ci sta, e se già in passato aveva riservato critiche durissime al Grande Fratello Vip 5 e soprattutto ad Alfonso Signorini, reo di fare due pesi e due misure con i vip all’interno della Casa di Cinecittà, stavolta va oltre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer di successo, è infatti sbottata quando ha visto che il posto di primo finalista uomo del reality show è andato a Pierpaolo Pretelli, che ha vinto al tele-votoil suo amato fidanzato, Andrea Zelletta (che all’inizio veniva dato come favorito). Un tele-voto chelascia intendere – neanche troppo velatamente – sia truccato. “Tutto già scritto…” è stata la frase postata dalla ragazza su Instagram subito dopo che Signorini ha annunciato il verdetto del pubblico. Poi, forse temendo di nuocere al fidanzato, la giovane ...

Lontano dalla fidanzatae dai suoi affetti da ormai cinque mesi, Andrea ammette di non avere più le energie per restare nella casa fino al 1° marzo, giorno della finalissima. ' Non ...... ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione: se le sta bene, bene, altrimenti la prossima volta mi nomina', si sfoga il fidanzato di. - - > GF Vip, Maria Teresa Ruta perde ...‘Gf Vip 5’, Pierpaolo Pretelli batte Andrea Zelletta al televoto: la reazione di Natalia Paragoni (che però poi cancella tutto). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Sonia Pattarino l'abbiamo conosciuta all'interno del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, quando iniziò a corteggiare il tronista spagnolo L'ex corteggiatrice sembrerebbe essere uscita all ...