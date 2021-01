(Di sabato 30 gennaio 2021) Un episodio da rito voodoo, in Bologna-Milan, sulassegnato ai rossoneri. Lo ha raccontato Alessandro Alciato a Sky. L’arbitro assegnahimovic va sul dischetto. A quel punto, l’allenatore del Bologna, Sinisa, si avvicina a Skorupsi e dice: “Stainon li sa tirare”. Una frase buttata lì, che però ha un effetto dirompente:hato ildavvero. L'articolo ilNapolista.

Cate_gorica : RT @delinquentweet: Alciato da bordocampo: 'Intanto che decidevano sul rigore, Mihajlovic ha detto a Skorupski 'stai tranquillo che tanto I… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ??”Stai tranquillo, tanto non li sa tirare.” [#Mihajlovic a Skorupski riferito a #Ibrahimovic dopo l’assegnazione del mill… - napolista : Mihajlovic: “Tranquillo, tanto non li sa tirare!”. E Ibra sbaglia il rigore Il tecnico del Bologna lo ha detto a Sk… - IlarioGra : RT @delinquentweet: Alciato da bordocampo: 'Intanto che decidevano sul rigore, Mihajlovic ha detto a Skorupski 'stai tranquillo che tanto I… - NeroTifoso : Prima che Ibrahimovic tirasse e sbagliasse il calcio di rigore, MIHAJLOVIC HA URLATO A SKORUPSKI << TRANQUILLO, TAN… -

