Matteo Renzi a Fico: "Serve un documento scritto che tolga alibi a tutti" (Di sabato 30 gennaio 2021) Quello con Matteo Renzi era l'incontro più atteso della giornata di consultazioni di Roberto Fico. Giunge all'indomani della riapertura del dialogo da parte del Movimento 5 stelle e delle altre forze che hanno sostenuto il Conte2. Al termine del lungo confronto, che si protrae per oltre un'ora, è il leader di Italia Viva a prendere la parola alla Camera: "Ringrazio il presidente della Repubblica perché assegnando il mandato esplorativo al presidente Roberto Fico permette quello che Italia Viva chiede da tempo, un confronto sui contenuti" afferma Renzi, parlando del Recovery Plan e del piano vaccini. "Abbiamo proposto di verificare la possibilità di accordo sui temi, ce ne sono molti che sono divisivi, lo sappiamo, ma sono tutti nell'interesse dei cittadini".

