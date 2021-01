LIVE Snowboard | PSL Mosca in DIRETTA | Edwin Coratti è terzo! Aaron March in testa alla generale

(Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.18 Si chiude qui la tappa didi Coppa del Mondo diparallelo. Il prossimo appuntamento sarà nel prossimo weekend, sempre in Russia in quel di Bannoye. Grazie per averci seguito e buon divertimento con le emozioni degli sport invernali su OA Sport. 18.16 Sono stati appena ufficializzati i risultati:è il nuovo leader della classifica di parallelo maschile con 257 punti all’attivo. Inseguono gli austriaci Prommegger e Karl rispettivamente con 235 e 231 punti. Nel femminile, comanda Sofia Nadyrshina con 354 punti, davanti a Hofmeister che insegue a 324 e Joerg a 269. 18.12 Si innalza l’inno russo nella cornice moscovita per festeggiare un sorprendente Dmitriy Karlagachev. 18.10 Salgono sul podio anche i primi tre del ...

zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Mosca in DIRETTA: Edwin Coratti è terzo! - #Snowboard #Mosca #DIRETTA: #Edwin - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: Che lunedì con #Poligono360 ???? Prima gara, subito vittoria! È @michimoioli l’ospite di @DarioPuppo e @max_ambesi ???? ?? L… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Che lunedì con #Poligono360 ???? Prima gara, subito vittoria! È @michimoioli l’ospite di @DarioPuppo e @max_ambesi ???? ?? L… - Eurosport_IT : Che lunedì con #Poligono360 ???? Prima gara, subito vittoria! È @michimoioli l’ospite di @DarioPuppo e @max_ambesi ??… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboard

OA Sport

In questo scatto, catturato da Salvo Liuzzi, un ragazzo approfitta dellapendenza di corso Mazzini per scendere con unoimprovvisato lungo il marciapiede. 28 Dicembre 2020...sempre in Val d'Isere e il successo occorso a inizio dicembre nel gigante parallelo dia ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 Si chiude qui la tappa di Mosca di Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Il prossimo appuntamento sarà nel prossimo weekend, sempre in Russia in quel ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom parallelo di Mosca, valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino mas ...