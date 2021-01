LIVE Inter-Benevento 4-0, Serie A calcio in DIRETTA: Lukaku sigla la doppietta personale! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86? Fuori Caprari, dentro Insigne per il Benevento. 84? Fuori Gagliardini e Lukaku, dentro Pinamonti e Sensi per l’Inter. 82? Gooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, Sanchez serve un passaggio perfetto per Lukaku che non sbaglia, Inter-Benevento 4-0. 80? Eriksen prova il tiro DIRETTAmente da calcio d’angolo. 78? Colpo di testa di Hakimi che non trova la porta. 76? Fuori Lautaro e Skriniar, dentro Sanchez e De Vrij per l’Inter. 74? Caprari prova ad entrare in area di rigore ma viene fermato da Skriniar. 72? Dentro Foulon e Tello, fuori Ionita e Improta nel Benevento. 70? Benevento completamente ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Fuori Caprari, dentro Insigne per il. 84? Fuori Gagliardini e, dentro Pinamonti e Sensi per l’. 82? Gooooooooooooooooooool,uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, Sanchez serve un passaggio perfetto perche non sbaglia,4-0. 80? Eriksen prova il tiromente dad’angolo. 78? Colpo di testa di Hakimi che non trova la porta. 76? Fuori Lautaro e Skriniar, dentro Sanchez e De Vrij per l’. 74? Caprari prova ad entrare in area di rigore ma viene fermato da Skriniar. 72? Dentro Foulon e Tello, fuori Ionita e Improta nel. 70?completamente ...

