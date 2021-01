Istruzione, “Azzolina farà le valigie”. Così afferma Sasso (Di sabato 30 gennaio 2021) La ministra Azzolina si appresta a diventare ex-ministra: sono queste le voci di corridoio che circolano da ieri. L’intenzione di Renzi sarebbe infatti quella di un “rimpasto” del Ministero, che vedrebbe come candidati a sostituirla diversi possibili deputati, tra cui Maria Elena Boschi. Il deputato della Lega, Rossano Sasso, ha scritto infatti sui social: “Oggi, per i corridoi di Montecitorio, nel vociare tra addetti ai lavori si concretizza sempre di più l’idea che qualunque cosa accada, molto difficilmente la Azzolina potrebbe restare al Ministero che fu di Giovanni Gentile”. Poi prosegue: “A chiunque dovesse prendere il suo posto” ha sottolineato Sasso “diciamo chiaro e tondo che saremo ancora più duri e determinati, stabilizzazione precari, vincolo quinquennale e messa in sicurezza delle scuole. I soldi ci ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 30 gennaio 2021) La ministrasi appresta a diventare ex-ministra: sono queste le voci di corridoio che circolano da ieri. L’intenzione di Renzi sarebbe infatti quella di un “rimpasto” del Ministero, che vedrebbe come candidati a sostituirla diversi possibili deputati, tra cui Maria Elena Boschi. Il deputato della Lega, Rossano, ha scritto infatti sui social: “Oggi, per i corridoi di Montecitorio, nel vociare tra addetti ai lavori si concretizza sempre di più l’idea che qualunque cosa accada, molto difficilmente lapotrebbe restare al Ministero che fu di Giovanni Gentile”. Poi prosegue: “A chiunque dovesse prendere il suo posto” ha sottolineato“diciamo chiaro e tondo che saremo ancora più duri e determinati, stabilizzazione precari, vincolo quinquennale e messa in sicurezza delle scuole. I soldi ci ...

