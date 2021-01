“Incinta e ora col Covid” La famosa ex protagonista del reality lo scopre a pochi giorni dal parto (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandra De Angelis, ex concorrente del reality Temptation Island 2 ha condiviso con i fan un video su Instagram Stories; in lacrime e visibilmente colpita, la donna ha raccontato di aver scoperto di essere positiva al Covid a pochi giorni dal parto. Sono positiva al Covid-19, a 37 settimana mai avrei pensato di trovarmi in questa situazione. Alessandra De Angelis positiva al Covid Nei giorni scorsi, Alessandra aveva raccontato di sentire dolori e spossatezza, ma credeva che fosse la piccola nel pancione, ansiosa di venire al mondo: Ho sintomi come dolori in tutto il corpo. Mi zentivo molto stanca ma associavo tutto alla gravidanza. Ieri facendo il tracciato mi hanno fatto il tampone e la sera ho ricevuto questa notizia. Mi sono ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandra De Angelis, ex concorrente delTemptation Island 2 ha condiviso con i fan un video su Instagram Stories; in lacrime e visibilmente colpita, la donna ha raccontato di aver scoperto di essere positiva aldal. Sono positiva al-19, a 37 settimana mai avrei pensato di trovarmi in questa situazione. Alessandra De Angelis positiva alNeiscorsi, Alessandra aveva raccontato di sentire dolori e spossatezza, ma credeva che fosse la piccola nel pancione, ansiosa di venire al mondo: Ho sintomi come dolori in tutto il corpo. Mi zentivo molto stanca ma associavo tutto alla gravidanza. Ieri facendo il tracciato mi hanno fatto il tampone e la sera ho ricevuto questa notizia. Mi sono ...

