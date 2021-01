In Polonia c’è stata la terza notte di proteste contro la nuova norma molto restrittiva sull’aborto (Di sabato 30 gennaio 2021) Per la terza notte consecutiva, migliaia di persone hanno manifestato a Varsavia e in altre città della Polonia contro l’introduzione di una nuova norma che di fatto sancisce il divieto quasi totale di abortire. Le manifestazioni sono state molto partecipate, Leggi su ilpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Per laconsecutiva, migliaia di persone hanno manifestato a Varsavia e in altre città dellal’introduzione di unache di fatto sancisce il divieto quasi totale di abortire. Le manifestazioni sono statepartecipate,

ilpost : In Polonia c’è stata la terza notte di proteste contro la nuova norma molto restrittiva sull’aborto - amoiwifi : RT @ilpost: In Polonia c’è stata la terza notte di proteste contro la nuova norma molto restrittiva sull’aborto - __Hubble__ : RT @ilpost: In Polonia c’è stata la terza notte di proteste contro la nuova norma molto restrittiva sull’aborto - angelicarenzi : RT @ilpost: In Polonia c’è stata la terza notte di proteste contro la nuova norma molto restrittiva sull’aborto - slythegreen_ : RT @ilpost: In Polonia c’è stata la terza notte di proteste contro la nuova norma molto restrittiva sull’aborto -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia c’è Uefa Nations League : Italia avanti con la Polonia per bookies e tifosi Fortune Italia