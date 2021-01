Highlights e gol Sampdoria-Juventus 0-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ildeglie dei gol di, match valevole per la ventesima giornata del campionato di. Allo stadio Ferraris di Genova partita combattuta, sotto una pioggia battente ed un campo che comunque ha tenuto alla grande: bianconeri in vantaggio nel corso del primo tempo grazie alla combinazione vincente tra Morata e Chiesa. La, nella seconda frazione di gioco, anche con i cambi prova a pareggiare la partita ma Chiellini e compagni sono solidi e raddoppiano nel finale, grazie a Ramsey. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 CHIESA 0-2 RAMSEY SportFace.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Vi ricordate tutti i gol segnati dai nerazzurri contro le formazioni allenate da Filippo…

SAMPDORIA - JUVENTUS 0 - 2 20' Chiesa, 91' Ramsey SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (81' Jankto), Ekdal, Adrien Silva (63' Damsgaard), Thorsby; Keita (68'... Il video delle azioni salienti di Arsenal-Manchester United, incontro valido per la ventunesima giornata della Premier League 2020/2021. Il big match britannico si è concluso con il risultato di 0-0, ... Sampdoria-Juventus: Tabellino e Highlights – Sotto la pioggia di Genova la Juventus ... ma la principale azione da gol prima della fine del primo tempo saranno solo un paio di occasioni per Ronaldo.