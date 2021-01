Crollo nella notte di una stalla a Piossasco: intrappolati 120 bovini (Di sabato 30 gennaio 2021) Crolla a Piossasco, provincia di Torino, il tetto di una stalla. Sono ancora centoventi i bovini da salvare sotto le macerie. (foto Vigili del Fuoco)Sono ore drammatiche per un allevamento di bovini a Piossasco, nel torinese. 120 animali sarebbero rimasti incastrati sotto le macerie a causa del drammatico Crollo. Ad intervenire subito in loco sono state cinque squadre dei vigili del fuoco, e in seguito sono venuti in accorso anche le squadre Usar, specializzate per le ricerche sotto le macerie. Ti potrebbe interessare anche-> Carmagnola, un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 5 anni Si temeva che ci fossero persone disperse, ma quel rischio è stato a quanto pare evitato. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 della notte scorsa, quando i ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021) Crolla a, provincia di Torino, il tetto di una. Sono ancora centoventi ida salvare sotto le macerie. (foto Vigili del Fuoco)Sono ore drammatiche per un allevamento di, nel torinese. 120 animali sarebbero rimasti incastrati sotto le macerie a causa del drammatico. Ad intervenire subito in loco sono state cinque squadre dei vigili del fuoco, e in seguito sono venuti in accorso anche le squadre Usar, specializzate per le ricerche sotto le macerie. Ti potrebbe interessare anche-> Carmagnola, un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 5 anni Si temeva che ci fossero persone disperse, ma quel rischio è stato a quanto pare evitato. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 dellascorsa, quando i ...

