Corsport | De Laurentiis non ha apprezzato le parole di Gattuso dopo lo Spezia

(Di sabato 30 gennaio 2021) Non sono state proprio apprezzate dal presidente Deledel suo tecnico Rinola vittoria contro lo. si è riletto le dichiarazioni del proprio allenatore, le ha sistemate al fianco dei propri pensieri ed ha lasciato che il tempo, in genere un galantuomo, lenisse le ferite altrui e anche le sue Non ha intenzione di replicare dunque all’attacco arrivato dalledi, quasi una sfida, basteranno i 90 minuti contro il Parma di domani a dare una risposta molto più chiara. La diversità di vedute tra i due non è certo nata ora, ma si trascina dal 20 dicembre, secondo il Corriere dello Sport,il 2-0 all’Olimpico contro la Lazio, poi il tracollo del Bentegodi ha trascinato con sé le macerie e adesso la ...

napolista : Corsport: #DeLaurentiis non ha apprezzato le parole di #Gattuso dopo lo Spezia Il presidente però le ha sistemate… - infoitsport : CorSport - De Laurentiis ha scelto Benitez: lo spagnolo attende, decisiva sarà la sfida contro il Parma per Gattuso - infoitsport : Corsport: Benitez è la scelta di De Laurentiis - ilNapolista - CalcioNapoli24 : - zazoomblog : Corsport: Benitez è la scelta di De Laurentiis - #Corsport: #Benitez #scelta #Laurentiis -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Laurentiis

... nel caso in cui la situazione diventi più incandescente: Benitez è la scelta , la prima, e dunque eventuali sviluppi catastrofici spingerebbero Dea nuove mosse.... ieri sera, dopo la vittoria con lo Spezia in Coppa Italia ha reso chiara l'entità della frattura tra l'allenatore del Napoli e il presidente De. Il Corriere dello Sport, oggi, scrive che ...Il presidente però le ha sistemate al fianco dei propri pensieri ed ha lasciato che il tempo, in genere un galantuomo, lenisse le ferite altrui e anche le sue ...Rafa Benitez rimane lì, nella sua villa di Liverpool, spettatore per nulla distratto di quel che succede in una città ch’è stata già sua ...