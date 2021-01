Coronavirus | in Lombardia calano gli ingressi in terapia intensiva | +19 ieri +28 Sono 58 i decessi in 24 ore

Leggi su open.online

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il bollettino del 30 gennaio Diminuiscono gligiornalpernelle terapie intensive della: oggi 19 contro i 28 di. Con un numero complessivo di ricoverati in area critica pari a 377. La pressione sui ricoveri ordinari è invece in diminuzione: 3.454 a fronte dei 3.490 del precedente monitoraggio. Anche sul fronte deii dati registrano un calo: +58 (+77) per un totale di vittime arrivato a quota 27.074.+1.832 i positivi registrati nelle ultime 24 ore,erano stati +1.900, +2.603 due giorni fa. L’incremento dei tamponi effettuati, oggi 30 gennaio, è pari a 39.462 (+41.677 il 29 gennaio) per un numero complessivo di test eseguiti pari a 5.640.919. Il dato sui guariti e i ...