Consultazioni, Crimi: 'Scelta di Conte come premier è indiscutibile'

'Abbiamo ribadito che la scelta di Conte come guida del governo è indiscutibile e frutto di sintesi e di equilibrio tra le forze di maggioranza. E' su quella che ancora si può costruire un grande ...

