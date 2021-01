Calcio | Sampdoria-Juventus 0-2 | decidono i gol di Federico Chiesa e di Aaron Ramsey a Genova

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lasbanca Marassi e conquista i tre punti nel match valido per la 20ma giornata di Serie A 2020-2021. I bianconeri hanno sconfitto lagrazie alle realizzazioni dial 20?, su assist di Alvaro Morata, e del galleseal 91?. Tre punti importanti per bianconeri che salgono a quota 39 punti a -2 dall’Inter seconda, che però giocherà questa sera contro il Benevento e avrà l’opportunità di allungare. PRIMO TEMPO – Andrea Pirlo punta sulla coppia tutta esperienza in difesa formata da Bonucci e Chiellini, con Arthur a dirigere le operazioni,incursore di fascia e il duo Cristiano Ronaldo-Morata davanti. Ranieri opta per uno schieramento speculare con Quagliarella e Keita binomio offensivo. Dopo una fase di studio e una Juve ...

Nellaci sono Silva, Ekdal e Thorsby a centrocampo, con Keita e Quagliarella in avanti. Nella Juve invece niente de Ligt ma Chiellini in mezzo alla difesa. Piove incessantemente a Genova, ...(@) January 30, 2021 Juventus in vantaggio: Morata va in uno due con Ronaldo, entra in area e serve Chiesa che colpisce colpisce la palla con il destro e firma il suo quinto gol ...(Adnkronos) – In apertura di ripresa bella intuizione di Ronaldo che verticalizza per la corsa di Morata, anticipato da Audero in uscita che allontana con i piedi. Al 9' blucerchiati vicini al pari co ...Quarto successo consecutivo fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa per i bianconeri. Contro i blucerchiati sono decisive le reti di Chiesa nel primo tempo e di Ramsey nel finale di gara ...