Bologna-Milan, i dubbi di Mihajlovic e Pioli: Vignato e Tomori dal 1?? Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di sabato 30 gennaio 2021) Bologna e Milan aprono il sabato di Serie A.La sfida tra la compagine rossoblu e quella lombarda - visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A - darà l'avvio al ventesimo turno di campionato dopo l'anticipo della serata di ieri tra Torino e Fiorentina. Al Dall'Ara i padroni di casa cercano una vittoria per scavalcare proprio la franchigia viola, fermata sull'1-1 nel match con i granata. La formazione guidata da Stefano Pioli, invece, vuole rimanere in testa alla classifica, con l'Inter che si trova a soli due punti di distacco e che continua a correre.Sfida speciale per tutti e due i tecnici, entrambi ex delle due panchine. Mihajlovic dovrebbe optare per il solito 4-2-3-, con la novità offensiva che potrebbe portare il nome di Vignato. L'ex Chievo potrebbe avere la grande ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021)aprono il sabato di Serie A.La sfida tra la compagine rossoblu e quella lombarda - visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A - darà l'avvio al ventesimo turno di campionato dopo l'anticipo della serata di ieri tra Torino e Fiorentina. Al Dall'Ara i padroni di casa cercano una vittoria per scavalcare proprio la franchigia viola, fermata sull'1-1 nelcon i granata. La formazione guidata da Stefano, invece, vuole rimanere in testa alla classifica, con l'Inter che si trova a soli due punti di distacco e che continua a correre.Sfida speciale per tutti e due i tecnici, entrambi ex delle due panchine.dovrebbe optare per il solito 4-2-3-, con la novità offensiva che potrebbe portare il nome di. L'ex Chievo potrebbe avere la grande ...

