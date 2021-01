Bologna-Milan 1-2, le pagelle di CalcioWeb: rossoneri di ‘rigore’, i portieri in grande spolvero [FOTO] (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Milan riprende la corsa scudetto e dopo la brutta prestazione contro l’Atalanta torna al successo sul campo del Bologna. Si è conclusa la seconda partita della 20esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli si conferma al primo posto della classifica. Ibrahimovic sbaglia un altro calcio di rigore, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La gara si sblocca al 26?, il Milan si procura un calcio di rigore, Mihajlovic sfotte Ibrahimovic. Lo svedese sbaglia il penalty, in ribattuta la rete di Rebic. Nella ripresa altro tiro dal dischetto, questa volta si presenta Kessie che è lucido per lo 0-2. Errore di Theo Hernandez, l’ex Poli riapre la partita. Finisce 1-2, in alto la FOTOGALLERY con tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilriprende la corsa scudetto e dopo la brutta prestazione contro l’Atalanta torna al successo sul campo del. Si è conclusa la seconda partita della 20esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli si conferma al primo posto della classifica. Ibrahimovic sbaglia un altro calcio di rigore, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La gara si sblocca al 26?, ilsi procura un calcio di rigore, Mihajlovic sfotte Ibrahimovic. Lo svedese sbaglia il penalty, in ribattuta la rete di Rebic. Nella ripresa altro tiro dal dischetto, questa volta si presenta Kessie che è lucido per lo 0-2. Errore di Theo Hernandez, l’ex Poli riapre la partita. Finisce 1-2, in alto laGALLERY con tutte le ...

