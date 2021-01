Appendino condannata, appello di oltre mille sindaci per rivedere le norme: tra i firmatari Sala, Raggi, De Magistris, Brugnaro, Decaro (Di sabato 30 gennaio 2021) Migliaia di sindaci di tutta Italia, da Nord a Sud e senza distinzione di colore politico, si stringono intorno alla prima cittadina di Torino Chiara Appendino dopo la condanna a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo. “Non chiediamo immunità o impunità – si legge nell’appello promosso dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) – non dubitiamo del lavoro dei magistrati e rispettiamo il dolore dei parenti delle vittime. Ma domandiamo: possono i sindaci rispondere personalmente e penalmente di valutazioni non ascrivibili alle loro competenze? Possono condannati per aver fatto il loro lavoro?”. In poche ore il documento è stato sottoscritto da 1.192 amministratori provenienti da tutte le Regioni, dal presidente Anci e primo cittadino di Bari Antonio Decaro a Virginia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Migliaia didi tutta Italia, da Nord a Sud e senza distinzione di colore politico, si stringono intorno alla prima cittadina di Torino Chiaradopo la condanna a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo. “Non chiediamo immunità o impunità – si legge nell’promosso dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) – non dubitiamo del lavoro dei magistrati e rispettiamo il dolore dei parenti delle vittime. Ma domandiamo: possono irispondere personalmente e penalmente di valutazioni non ascrivibili alle loro competenze? Possono condannati per aver fatto il loro lavoro?”. In poche ore il documento è stato sottoscritto da 1.192 amministratori provenienti da tutte le Regioni, dal presidente Anci e primo cittadino di Bari Antonioa Virginia ...

fattoquotidiano : La 5stelle condannata a un anno e mezzo. Da Bari a Milano, gli amministratori aprono la discussione sul loro ruolo… - matteosalvinimi : Appendino condannata per piazza S. Carlo e Bonaccini indagato su minacce a un sindaco perché schierato col centrode… - carlosibilia : Solidarietà e vicinanza a @c_appendino, condannata per i terribili fatti della partita in piazza a Torino del 2017.… - KiaraFarigu : il blog di chiarafarigu: Torino, Chiara Appendino, condannata a 18 mesi per... - UnioneSarda : Appendino condannata. Appello dei sindaci: 'Rivedere le norme' -