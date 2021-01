Alda d’Eusanio al Grande Fratello Vip 2020 con Elisabetta Gregoraci e anche Giulia De Lellis si annoia! (Di sabato 30 gennaio 2021) Un’altra scandalosa puntata? Sì, possiamo dirlo senza averne dubbi. Alda d’Eusanio al Grande Fratello Vip 2020 come concorrente a pochi giorni dalla finalissima sembra già una barzelletta ma poi far ripiombare Pierpaolo Pretelli, neo finalista, di nuovo nel vecchio incubo dell’ex moglie gelosa (leggi Elisabetta Gregoraci) è stata davvero la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il fatto che i due si siano incontrati ad un passo dal centro dello studio ha fatto gongolare Alfonso Signorini un po’ meno Giulia Salemi e tutti i suoi fan, perché continuare a giocare con i sentimenti e il rapporto di questi due ragazzi? I fan dei Gregorelli son stati accontentati e questa mattina parlano di occhi illuminati, di cuori traboccanti di sentimenti e di un ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Un’altra scandalosa puntata? Sì, possiamo dirlo senza averne dubbi.alVipcome concorrente a pochi giorni dalla finalissima sembra già una barzelletta ma poi far ripiombare Pierpaolo Pretelli, neo finalista, di nuovo nel vecchio incubo dell’ex moglie gelosa (leggi) è stata davvero la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il fatto che i due si siano incontrati ad un passo dal centro dello studio ha fatto gongolare Alfonso Signorini un po’ menoSalemi e tutti i suoi fan, perché continuare a giocare con i sentimenti e il rapporto di questi due ragazzi? I fan dei Gregorelli son stati accontentati e questa mattina parlano di occhi illuminati, di cuori traboccanti di sentimenti e di un ...

GrandeFratello : Ebbene sì, c'è un'ultima, grande, concorrente: Alda D’Eusanio stasera inizierà l'incredibile avventura di #GFVIP! ?? - GrandeFratello : Una carriera incredibile, imprevedibile, totalmente... esplosiva! Alda D'Eusanio è prontissima ad entrare nella Cas… - beatric54263699 : RT @MajidaSom: Alda d’eusanio:”quando sei innamorato di qualcuno gli altri non esistono” Parla ancora del marito come fosse ancora vivo. Mi… - micatrashtv : RT @SimoGianlorenzi: Oh raga io ve lo dico subito: Alda D’eusanio NON è stata invitata al nostro matrimonio!?? #gfvip - marry_me_chuck : RT @jupitears: Alda D’Eusanio è appena entrata e già merita la finale più di Pierbau #gfvip #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Alda d’Eusanio "Vaccino influenzale in farmacia non si trova", inchiesta Altroconsumo Affaritaliani.it